Eens wat anders op je bord? Vanaf nu mag je trekspinkhaan eten (maar denk aan de pootjes)

Drie jaar heeft het geduurd, maar Europa heeft de treksprinkhaan (locusta migratoria) goedgekeurd als voedingsmiddel. In januari van dit jaar kreeg ook al de meelworm groen licht. Dat beestje was het eerste insect dat van de Europese Commissie op ons bord mocht belanden.

Niet alleen is de sprinkhaan veilig om te eten, maar ook gezond. De Europese farm-to-fork-landbouwstrategie bestempelt de meeste insecten immers als een alternatieve bron van proteïnen die kunnen helpen om het voedingssysteem duurzamer te maken. De sprinkhanen mogen bevroren, gedroogd en in poedervorm gebruikt worden in voeding. Maar eerst moet de producent pootjes en vleugels verwijderen. Dat om verteringsproblemen en constipatie te vermijden. Sinds 2018 heeft de European Food Safety Agency (EFSA) ook richtlijnen voor zogeheten novel foods. Die mogen pas op de markt gebracht worden na allerlei veiligheidsonderzoeken.