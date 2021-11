Vierjarig kind glipt weg uit Brusselse crèche, politie onderzoekt zaak

Een vierjarige kleuter is maandagnamiddag weggeglipt uit een Brusselse crèche. Het kind kon pas enige tijd later teruggevonden worden, op flinke afstand van de crèche, maar verkeerde in goede gezondheid. Dat meldt de Brusselse politie, die een onderzoek heeft ingesteld.

De kleuter verbleef in een crèche in de omgeving van het metrostation Clémenceau maar verdween daar in de loop van de namiddag. Enige tijd later werd hij aan de Fonsnylaan teruggevonden, en vervolgens naar de politiepost in het Zuidstation gebracht. Daar werd de peuter herenigd met zijn ouders.

“Het kind stelde het goed maar we gaan onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren”, klinkt het bij de politie.