Axel Witsel start voorbereiding op Qatar, maar kijkt ook al verder vooruit: “Ik wil doorgaan tot het EK 2024”

Axel Witsel (32) is één van de tien Duivels die straks hun vijfde opeenvolgende tornooi meemaken. De honger van de middenvelder is nog niet gestild. Hij wil presteren op het WK in Qatar en zelfs nog een zesde eindronde op zijn cv zetten: het EK 2024 in Duitsland. Maar first things first: “Tegen Wales begint onze voorbereiding op Qatar.”

Gelukkig is België al gekwalificeerd voor het WK, want Wales is lang niet onze favoriete tegenstander. Ja, in deze poule wonnen we de heenmatch in Leuven met 3-1, maar iedereen herinnert zich die zwarte avond op het EK 2016, toen de Welshmen ons uitschakelden in de kwartfinale. Die vervloekte Hal Robson Kanu. Een jaar eerder, in het Cardiff Stadium tijdens de kwalificaties, gingen we trouwens ook al de boot na een uitschuiver. “We hebben het nooit makkelijk tegen Wales”, zegt ook Witsel. “We nemen deze match heel serieus.”

Maar jullie zijn al gekwalificeerd.

“Klopt, maar Wales heeft nog een punt nodig voor een gunstige uitgangspositie in de barrages. We bereiden deze match dus voor zoals elke andere partij. Als Gareth Bale er bij hen niet bij is, is dat natuurlijk gunstig, maar wij gaan ook enkele jongeren uitproberen. Voor ons is dit de eerste voorbereidingsmatch richting Qatar.”

Hoe heb jij die WK-kwalificatie gevierd?

“Behoorlijk rustig. Na de zege tegen Estland bleef ik nog wat met mijn familie in het stadion genieten en daarna ging het huiswaarts. Toch moeten we beseffen dat vijf toernooien op een rij halen iets groots en historisch is.”

Wat moeten we verwachten van Qatar, na het debacle in de Nations League en het EK in mineur?

“We moeten niet bang zijn om de jongeren in het bad te gooien, ook niet tegen Wales. De introductie van een nieuwe generatie zorgt voor een extra elan op training. Er wordt al eens wat gekker gedaan op een positieve manier en die gasten hebben kwaliteiten. Er is een goeie mix van jong en oud nu. Al wil ik niet zeggen dat de routiniers oud zijn. We zijn ervaren. (lacht) We zullen zien welke jongeren bij ons blijven tot in Qatar, want nu ontbreken er natuurlijk ook vaste waarden als Romelu, Tielemans, Courtois...”

Geef jij al je ervaring door aan een gast als Sambi Lokonga?

“Ja, natuurlijk. Al heeft Sambi zelf ook al vooruitgang geboekt door nu in de Premier League bij Arsenal te voetballen. Al die jonge kerels evolueren snel.”

Betekent dit dat Qatar jouw laatste toernooi wordt? Of wil je Vertonghen van de troon stoten als recordinternational?

“Het record van Jan Vertonghen interesseert me niet. Mijn persoonlijke doel was 100 caps halen en al de rest was bonus. Ik zit nu aan 119 en we zien wel hoever ik reik. Volgend jaar is er dan het WK, maar het volgende EK in 2024 is in Duitsland, waar ik speel. Als ik me dan fysiek en mentaal nog sterk voel, wil ik dat nog graag spelen.”

En de eerste Belg worden met zes toernooien op zijn cv? Je achillespeesblessure van vorig jaar is definitief verleden tijd?

“Ik doe elke dag mijn oefeningen om gerodeerd te zijn, maar bij Dortmund zit ik weer op het niveau van voor mijn blessure. Het gaat goed. Die blessure zit niet meer in mijn hoofd en heeft me niet veranderd.”

En het blijft geweldig om bij België naast Kevin De Bruyne te kunnen spelen.

“Ja, maar voor mij maakt het niet uit naast wie ik voetbal. Ik ben sowieso de meest defensieve en controlerende middenvelder. Als het kan, schuif ik eens mee in, maar drie vierde van de tijd ben ik bezig met counters opvangen en onderbreken. Dan speelt het niet zo’n grote rol of De Bruyne of Tielemans naast me loopt.”