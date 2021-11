Helft IC-bedden voorbehouden voor covidpatiënten: “Zorgsysteem raakt steeds meer ontwricht”

De ziekenhuizen moeten tegen vrijdag opschalen naar fase 1B. Dat betekent dat de helft van de bedden op intensieve zorg moet worden vrijgehouden voor covidpatiënten. De beslissing komt er na een evaluatie van HTSC, het ­orgaan dat de ziekenhuisbezetting monitort.

De ziekenhuizen slaan alarm. “Samen met de sterke personeelsuitval en de overbelasting van de eerste lijn raakt ons zorgsysteem steeds meer ontwricht”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. “De snelheid waarmee de ene opschaling na de andere volgt, zet de ziekenhuizen onder een enorme druk.” Planbare, niet dringende ingrepen worden zo ­opnieuw uitgesteld.

Maandag lagen 2.648 covidpatiënten in het ziekenhuis, 28 procent meer dan de week voordien. Het aantal bezette bedden op intensieve zorg heeft de psychologische kaap van vijfhonderd overschreden.

Crisisoverleg

Het lijdt geen enkele twijfel meer dat er strengere coronamaatregelen aankomen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft het Overlegcomité daarover zelfs vervroegd van vrijdag naar woensdag. De expertengroep Gems schetst in haar rapport van zondagavond geen fraai beeld van de coronatoestand in ons land. In een lijst met veertien Europese landen, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk, staat België op de tweede plaats wat betreft het aantal dagelijkse hospitalisaties per miljoen inwoners.

Ook de provinciegouverneurs roeren zich. Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen overwegen strengere maatregelen als het federale niveau niet ver genoeg gaat. Dinsdag houdt Antwerps gouverneur Cathy Berx provinciaal crisisoverleg. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil mogelijk massa-evenementen schrappen en pleit ook voor een mondmaskerplicht voor alle binnenruimtes. “Als de maatregelen niet ver genoeg gaan, zal ik voor West-Vlaanderen strengere maatregelen moeten nemen”, zegt hij.

