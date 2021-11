Vorig jaar was ze dé toekomst van de partij, nu is de vraag of ze nog een toekomst heeft: wat is er aan de hand met Kamala Harris?

De vrouwelijke en gekleurde toekomst van de Democratische partij. Met die belofte werd Kamala Harris (57) vorig jaar gekatapulteerd naar het vicepresidentschap van de VS. Joe Biden zou de komende vier jaar nog volmaken, daarna was het aan zijn running mate. Maar vandaag, zo blijkt uit een portret van CNN, heeft Harris het moeilijk om uit de verf te komen, botert het niet met Biden en vraagt de VS zich af of de vicepresident nog wel een toekomst heeft.