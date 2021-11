Dijblessure houdt Neymar weg van kraker tegen Argentinië

De Braziliaanse spits Neymar zal dinsdag (lokale tijd) in San Juan niet spelen tegen het Argentinië van Lionel Messi wegens “pijn in de dij”. Dat heeft de Braziliaanse voetbalbond (CBF) maandag in de aanloop naar de Zuid-Amerikaanse kwalificatiekraker voor het WK 2022 in Qatar gemeld.

De CBF liet in een verklaring weten dat Neymar na de training had geklaagd over pijn in de linkerdij. “Omdat het niet mogelijk is om verdere tests uit te voeren, heeft de technische staf besloten om de speler uit de selectie te houden voor San Juan”, aldus de Braziliaanse voetbalbond.

De Seleção is reeds geplaatst voor Qatar, Argentinië is met een tweede plaats goed op weg en kan dinsdag - bij winst tegen Brazilië en mits alles meezit in de overige wedstrijden - eveneens de kwalificatie afdwingen.