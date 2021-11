Wit-Gele Kruis vraagt medewerkers contacten te beperken: “In sommige regio’s kan niemand meer ziek vallen”

De directie van de thuisverpleging Wit-Gele Kruis roept haar verpleegkundigen op om ook in hun privéleven niet-noodzakelijke contacten zo veel mogelijk te vermijden. De organisatie staat onder druk en wil de kans dat mede­werkers besmet worden met het coronavirus beperken.

“De laatste dagen stellen we een exponentiële toename vast van het aantal preventieve quarantaines van medewerkers na hoogrisicocontacten in de privésfeer”, zegt Stef Peeters, directeur zorgbeleid bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. “In sommige regio’s mag er geen enkele verpleegkundige meer ziek vallen, anders lopen we het risico dat we hier en daar zorg moeten afbouwen. En dat willen we hoe dan ook vermijden.” (mp)