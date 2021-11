Het Overlegcomité komt woensdag al samen - in plaats van vrijdag - door de zorgwekkende coronacijfers. Het laat zich raden dat er nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Maar hoe zit het eigenlijk met bepaalde verdedigingsmuren die nu al een tijdje in de pijplijn zitten: de derde prik voor iedereen, een vaccin voor kinderen en de verplichte vaccinatie in de zorg?