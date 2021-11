Zorgbuddy Darinka Cloos ververst onder meer de lakens in het Stuivenbergziekenhuis en ruimt de kamers op nadat een patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. — © Jan Van der Perre

Antwerpen/Brasschaat/Turnhout

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) wil 32 zorgbuddy’s aanwerven die het medisch personeel ondersteunen. Zij moeten bijvoorbeeld praten met patiënten, de krant voorlezen en maaltijden uitdelen. De buddy’s zijn hard nodig, want door de vierde coronagolf is er veel meer werk in het ziekenhuis én vallen veel personeelsleden uit. ZNA zoekt ook stewards en contacttracers.