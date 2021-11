Dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Wales: Christian Benteke opnieuw in de spits, Charles De Ketelaere op de flank?

Bondscoach Roberto Martinez vertelde zaterdag nog dat alleen Thibaut Courtois niet mee naar Wales zou reizen. Maar bij het vertrek bleken naast Courtois en Eden Hazard ook Mignolet, Denayer en Praet in België te blijven.

Dus geen 32ste interland voor Mignolet. Het wordt Casteels tussen de palen. “Het plan was dat Mignolet zou spelen tegen Estland als Courtois niet klaar was”, aldus Roberto Martinez. “Ik had Casteels sowieso voorzien voor Wales als we gekwalificeerd waren. Voor hem is het een ervaring om eens mee te doen tegen een ploeg die typisch Brits voetbal speelt. Mignolet heeft die ervaring al van indertijd bij Liverpool. Voor de bijeenkomst voor de oefenwedstrijden in maart zal Mignolet één wedstrijd spelen en Casteels de andere. Dat ligt nu al vast.” Thomas Kaminski werd van bij zijn club in het Engelse Blackburn alvast naar Wales geroepen om als derde doelman te fungeren.

Denayer voelde pijn aan de achterkant van zijn knie en mocht daarom al meteen terug naar zijn club in Lyon afreizen. Praet kon nog altijd niet trainen en hij mocht terugkeren naar Torino. Het geeft de bondscoach de gelegenheid wat dingen uit te proberen.

Verwachte XI Rode Duivels: Casteels - Castagne, Boyata, Vertonghen - Saelemaekers, Witsel, De Bruyne, T. Hazard - Trossard, Benteke, De Ketelaere

Invallers: Sels, Kaminski, Faes, Theate, Meunier, Vanaken, Mertens, Carrasco, Origi, Dendoncker, Sambi Lokonga, Vanzeir

Geblesseerd: Lukaku, Batshuayi, Praet, Alderweireld, Tielemans, Foket

Rust: E.Hazard, Courtois, Mignolet, Denayer

Wales met gehavende sterspeler Bale

Terwijl Real Madrid Eden Hazard ziet terugkeren, moet de Koninklijke nog even wachten op die andere (overbodige) verschoppeling: Gareth Bale (32). De flankspeler verkoos bij Wales te blijven hoewel hij onzeker is voor het duel met België. Bale sukkelde de voorbije twee maanden met een hamstringblessure, maar trok toch naar de nationale ploeg om tegen Wit-Rusland zijn 100ste interland te vieren. Hij start sowieso op de bank.

Voor Wales is de match ook niet meer van levensbelang. Door groepswinst in de Nations League zijn De Draken al zeker van barrages voor het WK, maar als ze minstens een punt pakken tegen België eindigen ze tweede in de groep voor Tsjechië. Dan hebben ze in de barragematchen het thuisvoordeel en wellicht een gunstiger tegenstander. De laatste keer dat Wales een WK haalde was in 1958.

De verwachte XI van Wales: Ward - Davies, Rodon, Mephan - N.Williams, Ramsey, Allen, C. Roberts - James, Moore, Wilson

Invallers: Hennesey, Gunter,Colwill, Morell, Bale, Thomas, Harris, Vaulks, A. Davies, Johnson, Williams

Geblesseerd: Cabango, Levitt, Lawrence, Brooks

Geschorst: Ampadu

Op 1 kaart van schorsing: Ramsey, Gunter, Wilson, J.Allen, Thomas, Morell

(lvdw)