Turkije arresteert verdachte van moord op president Haïti

Samir Handal, een van de verdachten die gezocht worden in verband met de moord op Moise in juli, werd aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Istanboel. Hij vloog van de VS naar Jordanië en was op doorreis in de Turkse stad, aldus de verklaring van Anadolu. Handal werd gezocht op grond van een opsporingsbericht van Interpol.

De verdachte werd naar de gevangenis in Istanboel gestuurd nadat de autoriteiten een bevel tot voorlopige hechtenis voor 40 dagen hadden uitgevaardigd. De Haïtiaanse minister van Buitenlandse Zaken Claude Joseph zei op zijn Twitter-account dat hij met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu over de arrestatie heeft gesproken, zonder verdere informatie te geven.

Moïse werd op 7 juli gedood bij een aanval op zijn huis waarbij minstens 28 mensen betrokken geweest zouden zijn. Over de motieven van de aanvallers en wie hun opdrachtgever was, is nog weinig bekend.