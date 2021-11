Chauffeur laat taxi achter op overweg na discussie met klant en legt zo treinverkeer meer dan een uur stil

Een taxi is dinsdagochtend aan de spooroverweg in de Weggevoerdenstraat aangereden door een trein. — © Brent Saey

Een taxi is dinsdagochtend op de spooroverweg in de Weggevoerdenstraat in Ninove aangereden door een trein. Daarbij vielen geen gewonden. Het treinverkeer lag daardoor wel meer dan een uur stil.

Het ongeluk gebeurde rond 6.55 uur. Een taxichauffeur uit Duitsland bracht een klant naar Ninove. Vlak aan de spooroverweg kwam het tot een discussie omdat de klant niet wou betalen. De passagier sloeg op de vlucht, waarna de taxichauffeur zijn auto in het midden van de weg achterliet en hem meteen achterna ging.

Net op dat moment gingen de slagbomen dicht omdat er een trein aankwam. Die raakte het portier van de auto, dat was blijven openstaan. Op het moment van de aanrijding was geen enkele persoon meer aanwezig in het voertuig. Niemand raakte dus gewond. Ook de schade aan het voertuig bleef beperkt tot afgereden deur.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse om het verkeer tegen te houden. Ook Infrabel werd opgeroepen om te kijken of er geen schade was aan de slagbomen. Door het incident lag het treinverkeer tussen Ninove en Geraardsbergen tijdens de ochtendspits meer dan een uur stil. Rond 8.15 uur was alles opgeruimd en kon de weg opnieuw vrijgemaakt worden.