Jan Jambon opent grote technologiebeurs in Barcelona

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft in Barcelona de Smart City Expo geopend. Het is al de tiende keer dat de grote technologiebeurs in de Spaanse stad georganiseerd wordt.

Jambon opende de beurs samen met vier andere sprekers: Jaume Collboni, plaatsvervangend burgemeester van Barcelona, Maimunah Mohd Sharif, de topvrouw van VN-Habitat (een programma dat sociale en duurzame stedenbouw wil bevorderen), Anibal Gaviria, de gouverneur van het Colombiaanse Antioquia en Jordi Puigero, vicepresident van Catalonië.

Jambon zei dat digitalisering hem nauw aan het hart ligt aangezien hij zelf in de IT-sector heeft gewerkt. Hij is binnen de Vlaamse regering ook bevoegd voor digitalisering.

Digitale transformatie

Vorig jaar vond de beurs virtueel plaats vanwege de coronacrisis. De pandemie heeft volgens de minister-president de digitale transformatie enorm versneld. “Veranderingen zijn bliksemsnel bezig”, verklaarde hij in zijn toespraak. “Meer dan ooit moeten regeringen zich snel en radicaal aanpassen aan de veranderende omstandigheden, de regels en het gedrag veranderen en de noden en oplossingen aanpassen.” Hij benadrukte dat de uitdagingen na de pandemie groot zijn, zoals klimaatverandering, gezondheid en voedsel.

Jambon brak ook een lans voor ‘data spaces’. “In de samenleving van morgen is het werken met correcte data een deel van de oplossing”, zei hij. “Vandaag worden data vaak nog opgesloten in servers in kelders en in complexe systemen. Het zal veel moeite kosten om die data te ontgrendelen. (...) Data kunnen het nieuwe goud zijn als we ze ontgrendelen en als data ons in staat stellen om betere beslissingen te maken en nieuwe services te ontwikkelen.”

Vertrouwen

Daarvoor is vertrouwen nodig, verklaarde hij nog. “Natuurlijk wil je geen gevoelige data van je bedrijf delen met een tegenstander. Er is een onafhankelijke speler nodig die vertrouwen kan creëren”, aldus Jambon nog. “Op dit moment is Vlaanderen om die reden een datanutsbedrijf aan het opstarten. De privémarkt zal dit vertrouwensprobleem niet alleen op lossen. Het is aan de regering om actie te ondernemen en een speelveld te creëren waarin alle partijen op een veilige manier aan kunnen deelnemen.”

Na de openingstoespraken ontmoeten Jambon en zijn gezelschap ook enkele Vlaamse deelnemers aan de beurs. Later op de dag heeft Jambon nog een onderhoud met Jordi Puigner, die niet alleen Catalaans vicepresident maar ook minister van Digitalisering is.