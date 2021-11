Dramatische interlandweek voor Ally Samatta: leger valt spelershotel binnen na (vals?) positieve coronatests, Tanzaniaan mist laatste WK-kwalificatiewedstrijd

Ally Samatta beleeft niet de beste week uit zijn carrière. De 28-jarige spits van Antwerp werd met Tanzania uitgeschakeld in de WK-kwalificaties en mocht de laatste wedstrijd zelfs niet meer meedoen. Samatta en twee andere Tanzanianen testten positief op het coronavirus bij aankomst in Madagaskar, waarna het leger het spelershotel binnenviel.

Alles zag er nog rooskleurig uit toen Samatta zijn club vorige week verliet om twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden te spelen. Tanzania stond aan de leiding in de groep en mocht dus nog hopen op zijn eerste WK ooit. Maar na de verliespartij tegen DR Congo (0-3 verlies) stonden beide voetjes weer op de grond en ook in Madagaskar (1-1) konden de Tanzanianen niet winnen. Hun grote WK-droom mochten ze weer opbergen.

Die laatste partij moest Tanzania echter zonder sleutelspelers Manula, Mwamnyet en Samatta afwerken. Het drietal testte bij aankomst op de luchthaven van Madagaskar positief op het coronavirus en mocht niet meespelen. In het spelershotel kwam het leger van Madagaskar er zelfs op toezien dat de besmette spelers hun kamer niet verlieten.

Vreemd genoeg had het drietal voor afreis naar Madagaskar wel een negatieve PCR-test afgelegd. Ook na de positieve test op de luchthaven testten Samatta, Manula en Mwamnyet alle drie opnieuw negatief.

Momenteel verblijft Samatta nog in zijn thuisland, waar hij in afwachting van de resultaten van een nieuwe test nog even moet blijven. Is die test negatief, dan kan de spits weer naar België reizen en aansluiten bij Antwerp.