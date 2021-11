Wales is niet de favoriete tegenstander van de Rode Duivels. En dat is nog zacht uitgedrukt. Zonder er veel succes mee te hebben - Wales stond nog nooit op een WK - lagen de Welshmen vooral dwars voor de Belgen. Het EK 2016 is nog altijd een trauma en van de 47 kwalificatieduels die de Rode Duivels sinds de voorronde voor het WK 2014 speelden, verloren ze er eentje: in Wales.