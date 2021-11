Jongeman (16) in kritieke toestand na aanrijding

De bromfiets kwam in het struikgewas terecht. De tiener die de tweewieler bestuurde werd in kritieke toestand afgevoerd. — © djr

Een 16-jarige jongeman uit Pittem is ernstig gewond geraakt nadat hij op zijn bromfiets werd aangereden in de Baliestraat in Marke. Zijn 17-jarige vriendin uit Marke liep verschillende breuken op.

B.S. uit Pittem was blijven slapen bij zijn vriendin L.D. (17) uit Marke. Dat was iets dichter bij school. Met zijn nieuwe brommer, nog maar net gekregen voor zijn zestiende verjaardag, zou hij haar naar haar stageplaats voeren. Daarna zou hij samen met een vriend richting zijn school gaan. Zover zou het koppel echter niet geraken.

De jongeman reed op het fietspad in de Baliestraat – waar hij met zijn klasse A ook mag rijden – en wilde linksaf de Dumolinlaan inrijden. Daarbij merkte hij een Ford Transit die in dezelfde richting reed niet op, waardoor het tot een botsing kwam.

Niet in levensgevaar

De jongeman en zijn passagier kwamen zo ernstig ten val. B.S. had een hoofdletsel en werd in kritieke toestand overgebracht naar de intensieve afdeling van het ziekenhuis. Hij zou er in coma liggen, maar niet in levensgevaar zijn, zegt een familielid van zijn passagier.

De chauffeur, die de bromfietser niet kon zien komen, was zwaar onder de indruk. “Zijn helm vloog af, waarna hij met zijn hoofd nog tegen de auto klapte”, getuigde hij. “Wel tien minuten lang leek hij roerloos te blijven liggen, tot ik hem plots weer zag ademhalen. Ik hoop echt dat alles goedkomt met de jongen.”

De vriendin van de bromfietser kwam er vanaf met verschillende breuken, van onder meer haar enkel, dijbeen en pols. “Zij was bij bewustzijn”, vertelde een vriend. Hij stond aan het station te wachten op B.S. “Tot ik een telefoontje kreeg van een wenende L.D. Daarna ben ik meteen naar de plaats van het ongeval gesneld.”

De politie vorderde een verkeersdeskundige om de plaats van het ongeval af te stappen. De Baliestraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats een ernstig ongeval plaatsvindt. Op 15 december vorig jaar raakte een 15-jarige fietsster gewond nadat ze werd opgeschept door een bestelwagen.

