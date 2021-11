Het is oorlog in de ruimte. De Verenigde Staten zijn woedend omdat Rusland een oude satelliet heeft opgeblazen. Daarbij zijn honderdduizenden grote en kleine stukjes schroot in de ruimte terechtgekomen en werd het internationale ruimtestation ISS bedreigd. Met de explosie wilden de Russen oefenen en vooral tonen dat ze vijandige spionagesatellieten vanop de grond kunnen uitschakelen.