Officieel: Wales moet het zonder geblesseerde Gareth Bale stellen tegen Rode Duivels

De Rode Duivels moeten dinsdagavond in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd alvast geen schrik hebben van Gareth Bale. De Welshman van Real Madrid ontbreekt met last aan de kuit.

De situatie van Gareth Bale is erg vergelijkbaar met die van Eden Hazard. Alhoewel de zorgen om de Welshman misschien nog een tikkeltje groter zijn. Bale speelde dit seizoen nog maar drie keer mee bij Real Madrid. Zijn laatste wedstrijdminuten dateren van 26 augustus, bijna drie maanden geleden.

Vanaf dan stond Bale aan de kant met een vervelende knieblessure. Net voor de interlandbreak leek hij dicht bij een terugkeer te staan en afgelopen zaterdag stond hij zelfs in de basis voor de nationale ploeg. Maar dat liep nog niet van een leien dakje en de (voormalige) superster van Real werd aan de rust al vervangen.

Last aan de kuit houdt Bale dinsdagavond opnieuw aan de kant. De Welshe bondscoach Rob Page had dan ook hoogstens een invalbeurt voor Bale in gedachten tegen België, maar uiteindelijk kozen de Welshmen er toch voor om het zekere voor het onzekere te nemen en de winger niet in actie te laten komen.

