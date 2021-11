Onbekende man valt vrouwen lastig vanop de fiets, politie vraagt getuigen om zich te melden

De Aalterse politie is op zoek naar een man die op zijn fiets wandelende of joggende vrouwen lastig valt. Minstens één vrouw zou daarbij op haar achterste zijn getikt.

De eerste meldingen dateren van een paar weken geleden, maar dinsdagmorgen meldde zich opnieuw een vrouw die tijdens het wandelen lastiggevallen werd door een onbekende man op een fiets. Plaats van de feiten was Oost-Molennoord waar vroeger de overzet was over het kanaal Gent-Oostende.

“Alles ging enorm snel en ik was zo verbouwereerd door het voorval dat ik te laat was om hem op camera vast te leggen”, aldus de vrouw. “Bij dezen wil ik een warme oproep doen aan alle mensen die de voorbije weken zijn lastiggevallen in de buurt van de vaart door een onbekende man in de blauw-zwarte jas om zeker aangifte te doen bij de lokale politie.”

“We hebben ondertussen een vijftal aangiftes binnen van gelijkaardige feiten”, bevestigt commissaris Davy De Koeyer van de politiezone Aalter. “We hebben een vermoeden dat het om dezelfde persoon gaat gezien de manier van werken. Hem vatten is echter moeilijk want de feiten spelen zich telkens af op andere uren en plaatsen. Zo is er een melding van half acht ’s morgens en een om half zes ‘s avonds. Dat maakt het moeilijk voor ons. Maar we blijven actief op de zaak werken. Daarom dat we ook een oproep doen aan getuigen en andere slachtoffers om zich te melden bij de politie.”