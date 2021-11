Rode Duivels Eden Hazard en Romelu Lukaku trainen met hun clubs

Ze komen vanavond niet in actie met de Rode Duivels op bezoek bij Wales, maar intussen trainen Romelu Lukaku en Eden Hazard wel opnieuw mee met hun clubs. Dat blijkt uit foto’s die de clubs via sociale media de wereld instuurden.

Eden Hazard verliet maandag enigszins verrassend de selectie van de Rode Duivels. De kapitein speelde zaterdag een dik uur mee in de thuiswedstrijd tegen Estland (3-1). Van een blessure lijkt geen sprake, want dinsdag verscheen hij al opnieuw op het trainingsveld van Real Madrid. De Madrilenen trekken zondag in La Liga naar Granada.

Romelu Lukaku zat voor deze interlandperiode niet in de selectie door een enkelblessure. Hij kwam maandag voor het eerst opnieuw op het veld bij Chelsea. De aanvaller blesseerde zich een maand geleden in de Champions League-wedstrijd tegen Malmö aan de rechterenkel. Het is afwachten of Lukaku komende zaterdag op het veld van Leicester al opnieuw tot de selectie van de Blues behoort.