Minder makkelijk dan vroeger: extra hindernis in play-offs voor nummers twee als Italië en Portugal op weg naar WK

Italië en Portugal zijn de eerste toplanden die mogen kennismaken met de nieuwe kwalificatieformule van de UEFA voor het WK. In tegenstelling tot voorgaande edities spelen de nummers twee van elke kwalificatiegroep namelijk geen barragematchen meer, maar play-offs. Dat wil zeggen dat er niet één maar twee tegenstanders geklopt moeten worden om eind 2022 nog in Qatar te raken.

Vroeger was het simpel: werd je tweede in je kwalificatiegroep, dan vocht je het uit met een andere tweede in een heen- en terugwedstrijd om te beslissen wie naar het WK mocht. Vandaag betekent tweede worden echter minder kans op succes: meer dan een toegangsticket voor een play-offronde met twaalf deelnemers is het niet. Slechts drie van die twaalf zullen uiteindelijk naar het WK gaan. Daarvoor zullen de twaalf teams op 26 november in drie groepen van vier uitgeloot worden.

In elke groep zullen twee reekshoofden zitten, die thuisvoordeel zullen krijgen in één enkele match op leven en dood tegen twee niet-reekshoofden. Halve finales eigenlijk, want de winnaars van beide wedstrijden zullen uiteindelijk een ‘finale’ tegen elkaar spelen om te bepalen wie naar het WK mag. Het thuisvoordeel van die finale, die ook weer één enkele wedstrijd zal zijn, wordt vooraf door loting bepaald.

Nog twee plekjes te verdelen

De zes beste tweedes van de kwalificatiegroep zullen reekshoofd zijn, de vier slechtste tweedes krijgen als niet-reekshoofd gezelschap van twee groepswinnaars van de Nations League. Dat wil zeggen dat Portugal en Italië elkaar als reekshoofd sowieso zullen ontlopen in hun eerste wedstrijd. Indien ze in dezelfde groep uitgeloot worden, zouden ze elkaar wel de weg naar Qatar kunnen versperren in de finale.

Tien landen zijn al zeker van kwalificatie voor de play-offs: Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden, Polen, Wales, Noord-Macedonië, Oostenrijk en Tsjechië. Voor de overige twee plaatsen gaat het vanavond in groep D tussen Finland en Oekraïne. In groep G kunnen Nederland, Turkije en Noorwegen alle drie nog tweede worden. De play-offs zullen doorgaan van 24 tot 29 maart volgend jaar.

Voorlopige reekshoofden (*):

Portugal (17 punten), Schotland (17 punten), Italië (16 punten), Rusland (16 punten), Zweden (15 punten), Polen (14 punten).

Voorlopige niet-reekshoofden:

Wales (14 punten, **), Noord-Macedonië (12 punten), Turkije (12 punten, **), Finland (11 punten, **), Oostenrijk (groepswinnaar Nations League), Tsjechië (groepswinnaar Nations League/11 punten, **).

(*): enkel de resultaten tegen het eerste tot en met het vijfde gerangschikte land tellen mee

(**): spelen vanavond nog