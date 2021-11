‘Slim’ wapen van Belgische fabrikant blokkeert als er op het hoofd wordt gemikt

FN Herstal, de wapenfabriek in Luik, kwam een paar jaar geleden al uit met de FN 303, een wapen dat projectielen afvuurt die een mengeling zijn van verf en metaal. Ideaal om verdachten te stoppen zonder hen te verwonden. Van dat wapen zijn er intussen meer dan 25.000 in omloop. Onder meer speciale politie-eenheden in ons land gebruiken ze. Maar ook bij de bestorming van de luchthaven van Kaboel, twee maanden geleden, werden ze gebruikt om de menigte op afstand te houden.

Nu is er de kleine versie, die een alternatief moet bieden voor zowel rubberkogels als tasers, klinkt het. Mensen met hartproblemen kunnen bij het gebruik van een taser of stroomstootwapen zelfs overlijden. Dit nieuwe wapen wordt door FN zelf veilig en betrouwbaar genoemd. De politiediensten in ons land hebben het nog niet kunnen uitproberen, maar zeggen wel geïnteresseerd te zijn. “Ideaal bij de arrestatie van woestelingen”, klinkt het.

Wapenstok

FN Smart ProtectoR, de officiële naam van de FN 306, is een handwapen met een trommel waarin vijf elastomeerprojectielen gestopt kunnen worden. Elastomeer is een kunststof met een groot elastisch vermogen. De impact van een projectiel, klinkt het, is ongeveer gelijk aan de impact van een slag met een rubberen wapenstok. Veel meer dan een blauwe plek en een flinke buil houdt de verdachte er dus niet aan over. Toch zou het wel hard genoeg aankomen om iemand zich te doen overgeven.

Het wapen is bovendien uitgerust met nog een innovatieve optie. De FN VictoR-SP maakt beelden in realtime en geeft aan op welke lichaamsbeelden er geschoten kan worden en op welke niet. Mikt de politieman bijvoorbeeld op het hoofd van de verdachte, zal het systeem een waarschuwing geven en blokkeert het wapen. Over de prijs van de FN 306 wordt niet gecommuniceerd omdat het wapen ook niet te koop is voor particulieren.