Nog voor ze bekend waren, vertoonden Belgische patiënten al vorm van coronavarianten: “Het virus kreeg bij hen vrij spel”

In verschillende organen van een Belgische Covid-19-patiënt werden varianten teruggevonden die heel wat gemeenschappelijk hebben met de alfa- en bètavariant. Nochtans was er toen die patiënt overleed nog helemaal geen sprake van die mutaties. “Was het virus uit deze patiënt gebroken, dan had het zich verder kunnen verspreiden als Belgische variant”, zegt dokter Jolien Van Cleemput van de vakgroep Inwendige Ziekten aan de UGent.