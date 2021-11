Abonnees helpen Club Brugge aan kleine winst in coronajaar: 1,9 miljoen euro

Op drie wedstrijden na werd het seizoen 2020-2021 achter gesloten deuren gespeeld. De wedstrijdopbrengsten daalden daarmee van 18 miljoen euro naar 5,5 miljoen euro. Die inkomsten hadden nog lager gelegen indien alle abonneehouders hun centen hadden teruggevraagd. Het goedkoopste abonnement bij Club kost 200 euro.

Minder geld uit transfers

Bovenop de daling van de wedstrijdopbrengsten ving Club ook minder geld uit transfers. Van 49 miljoen euro in 2019 naar 15,5 miljoen euro in 2020. In 2019 ontving Club topbedragen voor onder anderen Wesley (25 miljoen euro), Arnaut Danjuma (16,5 miljoen) en Marvelous Nakamba (12 miljoen). Een jaar later werd alleen Krépin Diatta voor 16,7 miljoen euro verkocht aan Monaco.

Dat Club Brugge toch nog winst maakt is te danken aan hogere opbrengsten uit mediarechten in de Champions League (van 36,4 miljoen naar 43,7 miljoen euro) en iets meer geld uit sponsorinkomsten (van 13,5 miljoen naar 15,9 miljoen euro). Blauw-zwart kon ook geld besparen op de wedstrijdorganisatie en snoeide in het loon van ondersteunend personeel.

De lonen van de spelers en technische staf stegen wel. “Deze zijn verbonden aan de sterkere sportieve prestaties”, laat Club weten. De landskampioen stipt ook aan dat het zijn winst realiseerde “met volledig behoud van werkgelegenheid”.