Terug naar Monaco, maar tien dagen later alweer verdwenen: wat is er aan de hand met prinses Charlène?

Er werden foto’s gemaakt met man en kinderen, met een nieuwe hond en met een stralende glimlach. Maar goed een week na de triomfantelijke retour van prinses Charlène (43) naar Monaco, trekt ze zich alweer terug op een geheime locatie. Het gaat niet goed met haar gezondheid, laat het prinsdom weten. Het mysterie zwelt aan. Is er een ex van prins Albert in het spel, een zware depressie of is Charlène ernstiger ziek dan gedacht?