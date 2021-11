Vader van Britse premier Boris Johnson beschuldigd van ongepast gedrag: “Hij sloeg zo hard hij kon op mijn billen”

Caroline Nokes vertelde aan Sky News dat Stanley Johnson haar “zo hard als hij kon” op de billen geslagen heeft tijdens een conferentie van de toenmalige Tory Party in 2003. “Ik kan me herinneren dat een echt prominente man, destijds de conservatieve kandidaat voor Teignbridge in Devon, me zo hard als hij kon op mijn achterste sloeg en zei: Romsey, jij heb een heerlijk achterwerk”, zegt Nokes.

Ook Ailbhe Rea, politiek correspondent voor New Statesman, zegt dat ze op ongepaste wijze is aangeraakt op een conferentie van de conservatieve partij in 2019. Om wat voor aanraking het precies gaat, verduidelijkt ze niet. Al valt uit haar bericht op Twitter af te leiden dat het om een gelijkaardig voorval gaat.

“Ik ben Caroline Nokes dankbaar voor het benoemen van iets dat niemand van ons zou moeten verdragen, niet in het minst van de vader van de premier”, aldus Rea nog op Twitter.

“Geen commentaar”

BBC vroeg een reactie aan Johnson, maar de vader van de premier zegt zich niets te herinneren over het voorval: “Ik herinner me helemaal niets van Caroline Nokes. Verder geen commentaar. Veel succes en bedankt.”

Downing Street stelt dat het geen verklaring zal afleggen over de aantijgingen aangezien het over een “particulier persoon” gaat. “Iedereen die een strafbaar feit begaat, keuren we af. Maar ik word niet betrokken bij beschuldigingen tegen een particulier persoon”, aldus een woordvoerder van de premier.