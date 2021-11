Horeca klapt uit de biecht over zwart geld: “Let hier maar eens op als je in de rij bij de frituur staat”

“Zonder factuur bier of chips gaan shoppen in de Colruyt kan nog steeds hoor.” Het zwart geld binnen de horeca neemt af, met dank aan de witte kassa, maar daarmee is het absoluut nog niet weg. Dat blijkt ook uit onze gesprekken met verschillende horecabazen. “Ja, die kassa controleert alles wat je doet. Maar niemand controleert of je de kassa altijd gebruikt.”