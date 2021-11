PS ziet verplichte vaccinatie vanaf 18 jaar als dé oplossing: “Wil geen absurde situatie zoals in Oostenrijk”

“Het is hoog tijd om het debat te openen. De verplichte vaccinatie vanaf 18 jaar is dé enige coherente oplossing”, verklaarde partijvoorzitter Paul Magnette dinsdag in een interview met Sudinfo. “Ik weet dat het een moeilijk debat is, maar ik wil geen absurde situatie zoals in Oostenrijk. Daar geldt geen verplichte vaccinatie, maar worden niet-gevaccineerden in een lockdown gestoken.” Magnette wil ook geen vaccinatie per sector, waarbij wordt gekozen wie al dan niet een inenting moet krijgen.

Maandagavond raakte het kernkabinet het eens over de modaliteiten van de verplichte vaccinatie in de zorg. Er komt eerst een overgangsfase, maar vanaf 1 april kan iemand die zich niet wil laten vaccineren, worden ontslagen. “Ik ben tegen het idee dat een verpleegster in april kan worden ontslagen omdat ze niet gevaccineerd is, terwijl er geen verplichting is voor iedereen. Indien die verplichting algemeen is, dan kan er over de sancties worden gepraat”, aldus Magnette.

Intussen pleit ook het cdH voor een debat over de verplichte vaccinatie. Dat zegt partijvoorzitter Maxime Prévot, die net als zijn echtgenote maandag zelf positief testte op het coronavirus.