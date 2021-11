Argentinië - Brazilië wordt opnieuw een beladen duel: de vorige clash ontaardde dan ook in totale chaos

Terwijl op het Oude Continent de WK-kwalificatiefase stilaan in zijn definitieve plooi ligt en er volgend jaar enkel nog de barrages voor de laatste drie WK-tickets richting Qatar gespeeld moeten worden, zijn er in Zuid-Amerika nog vijf speeldagen te gaan en is enkel vijfvoudig wereldkampioen Brazilië momenteel zeker van een stek in de WK-eindronde van eind volgend jaar.

Met 34 punten uit 12 wedstrijden kan de Seleçao een dan ook zo goed als feilloos rapport voorleggen, enkel in Colombia werd er puntenverlies geleden. Komende nacht staan de Brazilianen voor de lastige verplaatsing naar buurland Argentinië, steevast een beladen duel.

De heenwedstrijd van begin september in Sao Paulo ontaardde in pure chaos. Na vijf minuten werd het duel stopgezet en naderhand definitief gestaakt.

Het Braziliaanse gezondheidsagentschap Anvisa greep in omdat vier Argentijnse spelers die actief zijn in de Engelse Premier League (Emiliano Martínez, Emiliano Buendia (beiden Aston Villa) en Cristian Romero en Giovani Lo Celso van Tottenham Hotspur) de protocollen omtrent het coronavirus hadden overtreden. Bij aankomst in Brazilië hadden zij hun reisdocumenten onjuist ingevuld. Volgens de wetgeving hadden ze twee weken in isolatie moeten gaan.

Dat leidde tot veel consternatie en chaos waarbij spelers, stafleden en officials fel met elkaar in discussie gingen. De betreffende voetballers werden uiteindelijk van het veld gevoerd. De volledige Argentijnse selectie besloot daarna de catacomben op te zoeken. Na enige tijd verliet het bezoekende team het stadion in Sao Paulo. Intussen is er nog steeds niet beslist wat er met de stopgezette wedstrijd gedaan moet worden.

Superclasico de las Américas

Het wordt het 110e officieel door de Wereldvoetbalbond FIFA erkende treffen tussen beide landen, die reeds meer dan een eeuw een zelden geziene voetbalrivaliteit met zich meeslepen. De eerste confrontatie vond in 1914 plaats, intussen won Brazilië 42 duels en Argentinië 41, 25 keer werd er afgesloten met een gelijkspel en één keer is er dus nog geen uitslag. Traditioneel wordt het Braziliaans-Argentijnse duel de Superclasico de las Américas genoemd, sinds 2011 is dat uitgegroeid tot een minicompetitie, die in principe jaarlijks gespeeld wordt.

Brazilië heeft overigens nog een extra motivatie om de Argentijnen te verslaan. Door een miniem verschil op de FIFA-ranking volstaat het voor Brazilië om meer punten te halen dan de Rode Duivels om de nieuwe nummer één te worden.

In de finale van de Copa America trokken de Argentijnen vorige zomer aan het langste eind en dat hopen ze dinsdagnacht in San Juan nog eens over te doen. Met 28 punten, 8 meer dan nummer drie Ecuador, zijn ze alvast aardig op weg naar Qatar. De top vier plaatst zich rechtstreeks, de nummer vijf werkt een intercontinentale play-off af. Pas eind maart volgend jaar worden de kwalificaties afgesloten.

Bij Argentinië verschijnt Lionel Messi hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap. Messi miste onlangs de laatste twee wedstrijden met zijn club PSG vanwege blessureleed, maar was nadien tot onvrede van de Parijzenaars toch naar zijn geboorteland afgezakt. Vrijdag op bezoek in Uruguay (0-1) viel hij een kwartier voor tijd in.

“Fysiek zit het goed. Ik kan bevestigen dat hij zal spelen”, aldus bondscoach Lionel Scaloni, die niet wou zeggen of dat als basisspeler of invaller zal zijn. Ook achter de namen van Paulo Dybala en Leandro Paredes staan nog vraagtekens. In hun geval zal de knoop pas op het laatste moment doorgehakt worden.

Aan de overzijde is Messi’s maatje Neymar er zeker niet bij. De Braziliaanse spits haakte af wegens pijn in de dij.