Wit-Russische president Loekasjenko wil nachtkamp voor migranten laten bouwen

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft de opdracht gegeven tot de bouw van een nachtkamp voor de migranten die vastzitten aan de grens met Polen. In de regio Grodno zal een logistiek centrum worden omgebouwd, opdat vrouwen en kinderen er kunnen overnachten. Dat meldt het Wit-Russische staatspersagentschap Belta dinsdagavond.

Na de confrontatie tussen migranten en de Poolse veiligheidstroepen is de situatie aan de grensovergang in het Poolse dorp Kuznica gekalmeerd. De Poolse veiligheidstroepen hadden waterkanonnen en traangas ingezet tegen stenengooiende migranten. Het Poolse defensieministerie meende dat Wit-Rusland de migranten knalgranaten gegeven had.

De EU beschuldigt het Wit-Russische regime ervan mensen met leugens naar de Poolse grens te lokken. President Loekasjenko, die ook wel de “laatste dictator van Europa” wordt genoemd, ontkent dat mensen vanuit Afghanistan en het Midden-Oosten in Wit-Rusland worden binnengelaten en op een georganiseerde manier naar de EU-buitengrens gebracht worden.