Charles De Ketelaere én Arthur Theate voor het eerst in de basis bij de Rode Duivels, ook Divock Origi start tegen Wales

Voor Theate is het ook meteen zijn eerste cap, in zijn vierde selectie. De verdediger van het Italiaanse Bologna werd vorige maand bij de Nations League voor het eerst bij de selectie gehaald. In de driemansverdediging vervangt hij op links recordinternational Jan Vertonghen. Centraal is Dedryck Boyata de vervanger van de geblesseerde Jason Denayer, Timothy Castagne start net zoals tegen Estland op rechts. Koen Casteels staat zoals aangekondigd in doel.

Centraal op het middenveld start voor het tweede duel op rij de tandem Axel Witsel-Kevin De Bruyne, met ook nog Thomas Meunier als rechterwingback. Op links is Thorgan Hazard de vervanger van Yannick Carrasco. De Bruyne draagt ook de aanvoerdersband in de Welshe hoofdstad.

Op de pockets vinden we Hans Vanaken en Charles De Ketelaere terug. CDK komt in het team na het afhaken van aanvoerder Eden Hazard en staat voor het eerst in de basis. Het is zijn vierde cap in zes selecties bij de nationale elf. Voorin is Divock Origi de vervanger van Christian Benteke, waardoor er een onuitgegeven en experimenteel elftal aan de aftrap komt. Een mooie test voor heel wat spelers, met het WK van over een jaar in het achterhoofd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bondscoach Roberto Martinez kreeg de voorbije week dan ook met heel wat blessures en afzeggingen af te rekenen. Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Thomas Vermaelen, Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw, Youri Tielemans, Toby Alderweireld en sinds maandag ook aanvoerder Eden Hazard, nummer een Thibaut Courtois, Jason Denayer, Dennis Praet en Simon Mignolet: het lijstje is ellenlang.

Met negentien punten uit zeven wedstrijden zijn de Belgen sinds zaterdag en de 3-1 zege tegen Estland zeker van de groepswinst en de vijfde rechtstreekse kwalificatie op rij voor een groot toernooi. Na de 5-1 zege tegen Wit-Rusland hebben de Welshmen nog één punt nodig om zich te verzekeren van de tweede plaats in de groep. Wales heeft als nummer twee immers drie punten meer dan Tsjechië, dat gastheer speelt voor Estland.

© BELGA

Beide landen zijn dankzij de Nations League al zeker van een stek in de barrages, waarin twaalf landen het tegen elkaar opnemen voor de laatste drie WK-tickets. Dat zijn de tien nummers twee uit de kwalificaties en de beste twee Nations League-landen die zich niet via de voorrondes konden plaatsen. Zowel Wales als Tsjechië werd groepswinnaar in de Nations League en beide landen zijn daardoor nu al zeker van minstens een stek in de barrages. Een tweede plaats in de groepsfase kan wel het statuut van reekshoofd bij de loting opleveren.

Het zorgt ervoor dat beide landen met een verschillende ingesteldheid aan de aftrap zullen staan in het Cardiff City Stadium. Met de FIFA-ranking in het achterhoofd (ze moeten minstens evengoed doen als Brazilië) kan een Belgische nederlaag best vermeden worden, maar Wales is in goede doen. Sinds hun uitschakeling tegen Denemarken in de achtste finales van het EK zijn ze ongeslagen, in de EK-kwalificaties verloren ze enkel de heenwedstrijd in België. Dat was meteen ook de enige Belgische zege in de laatste vijf onderlinge confrontaties (één zege, twee nederlagen en twee draws).