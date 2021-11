Wereldwijd hinder op Spotify, Snapchat en andere platformen

Wereldwijd ondervinden gebruikers dinsdagavond hinder wanneer ze applicaties als Spotify of Snapchat willen gebruiken. Een storing bij Google Cloud zou voor de problemen zorgen.

Momenteel zijn de platformen Google, Spotify, Snapchat en zelfs Etsy moeilijker of in sommige gevallen niet toegankelijk. De boosdoener lijkt Google Cloud te zijn, waar “netwerkproblemen hinder veroorzaken”. Op de statuspagina van die dienst stond dat die problemen resulteerden in een 404-foutmelding.

De impact van de problemen waren wijdverspreid. Op sociale media regende het klachten. Tientallen apps zijn down, zowel enorm populaire apps als Spotify, Snapchat en zelfs Pokemon Go, tot Home Depot, Rocket League en Apex Legends.

Google meldde kort voor 19.30 uur Nederlandse tijd dat de problemen met Cloud Networking gedeeltelijk zijn opgelost. Het bedrijf verontschuldigde zich verder voor de problemen die zijn ontstaan als gevolg van de storing.“We onderzoeken de situatie en houden jullie op de hoogte”, klinkt het bij een Spotify-woordvoerder op Twitter.