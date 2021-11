Het succes van het Covid Safe Ticket: meer eerste prikken nu dan in zelfde periode vóór invoer coronapas

Sinds de coronapas in Vlaanderen werd ingevoerd om onder meer restaurants en fitnessruimtes binnen te mogen, kregen al 15.000 Vlamingen een eerste dosis van het coronavaccin. In een even lange periode vóór de regering had aangekondigd dat de coronapas er zou komen, waren er maar 10.000 eerste prikken.

Al in de eerste week na de aankondiging meldden de coördinatoren van verschillende vaccinatiecentra een stijgende trend in het aantal aanvragen. “Bij de meesten is de motivering dat het met al die tests toch wel erg duur wordt als je nog een sociaal leven wilt”, zei Dirk Devroey van het vaccinatiecentrum in Overijse toen. “Maar er zijn er ook die de voorbije maanden hebben ingezien dat het veilig is en dat het werkt: zonder het vaccin zou de belasting in de ziekenhuizen drie keer zo hoog zijn.”

Van de 12-plussers kreeg al 92 procent een eerste dosis toegediend.(kba, jdg)

