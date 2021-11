Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose geveld door corona dag na contact met premier De Croo, koning Albert en koningin Paola

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) is geveld door het coronavirus. ”Vanochtend werd ik wakker met griepsymptomen. Ik voelde me belabberd en ben meteen een zelftest gaan halen. Die kleurde roze. Dat leek me verdacht.”

“Er klopte iets niet. Ik ben dan maar naar de apotheker om een zelftest geweest. Bij mij kleurde die roze, bij mijn vriend rood. De huisarts stelde voor toch te testen, en daarnet, in de vroege avond kreeg ik het nieuws dat ik positief ben. Mijn partner heeft zijn uitslag nog niet, maar ik verwacht ook daar slecht nieuws.” D’Hose moet tien dagen in quarantaine. “Uitzieken op de zetel en veel dafalgannekes pakken.”

Het nieuws betekent dat ze mogelijk ook haar omgeving heeft aangestoken. En dat zouden wel eens een pak mensen kunnen zijn. Want: als Senaatsvoorzitter was D’Hose maandag nog in het federaal parlement voor de viering van Koningsdag. Daar ging ze onder meer op de foto met Koning Albert II en Koningin Paola, premier Alexander De Croo en verschillende andere ministers. Op foto’s is te zien dat er afstand gehouden werd of mondmaskers werden gedragen. Buiten zat ze zij aan zij met Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS), zonder mondmasker.

Vraag is of een deel van het koningshuis en de politiek nu ook in quarantaine moet. "Dat was ook mijn bezorgdheid”, geeft ze toe. “Maar volgens mijn huisarts moeten enkel de hoogrisicontacten in quarantaine. En daar zit niemand van het Te Deum tussen.” Binnen hield ze bijna altijd haar mondmasker op, zegt ze. Had ze haar kapje niet op, was dat niet langer dan een kwartier. Bovendien hield ze voldoende afstand, stelt ze.

Wie was dan wel hoogrisicocontact? “Contacttracing heeft me gevraagd de hoogrisicocontacten van de laatste 48 uur door te geven. In totaal gaat het om een tiental mensen. Drie kabinetsmedewerkers, mijn partner, mijn ouders, en mijn schoonbroer, die zondagavond op bezoek was.” En wat met de koning? “Tegenover hem hield ik altijd afstand. Ik heb mijn kabinetschef de opdracht gegeven met het paleis te bellen, uit voorzorg.”

Volgens het paleis is dat intussen gebeurd. “Koning Albert en Koningin Paola bekijken samen met hun dokter wat de te volgen stappen zijn”, zegt een paleiswoordvoerder. Al maken ze zich voorlopig niet ongerust. “Tijdens de plechtigheden werden in elk geval alle gezondheidsvoorschriften gevolgd.”

Werken van thuis uit zit er voor D’Hose niet in. “Ik heb mijn kabinet gevraagd alles te cancelen. Vrijdag is er een plenaire vergadering. Ook de commissie die zich moe buigen over de staatshervorming zal ik moeten skippen. Het zou niet gaan. Ik voel me ellendig. Bovendien moet ik voorzichtig zijn. Ik heb in het verleden hartproblemen gehad.”

© BELGA