Leerlingen én ouders kunnen voortaan mening geven bij inspectie van scholen: “We willen iedereen een stem geven”

Wanneer inspecteurs scholen controleren, zullen voortaan ook ouders en leerlingen hun mening kunnen geven. De Vlaamse onderwijsinspectie heeft daarvoor de app VOI.CE voorgesteld. Iedereen die de app heeft geïnstalleerd, zal tijdens een doorlichting vragen kunnen beantwoorden over de school. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe ze zich voelen op school en hoe ze de leerstof ervaren. “We willen iedereen een stem geven in het debat over onderwijskwaliteit”, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene.

Het is ook de bedoeling om regelmatig themabevragingen te organiseren via de app, een viertal per jaar. De eerste zal gaan over de uitrol van laptops in het onderwijs. Ook het lerarentekort en de tijd dat leerkrachten effectief tot lesgeven komen, zullen aan bod komen. (jvde)