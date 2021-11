Eén op vijf minderjarige sporters krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag

De cijfers staan in een groot onderzoek van de Universiteit Antwerpen bij bijna drieduizend Belgische sporters. Grensoverschrijdend gedrag moeten we heel ruim interpreteren. Onder de meest voorkomende vormen vallen bijvoorbeeld fysieke oefeningen als straf, vernederingen of geen enkele waardering krijgen voor sportprestaties. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het in de meeste gevallen over opmerkingen of blikken. 8 procent van de deelnemers ervaarde aanranding of verkrachting.

Het zijn ontstellend hoge aantallen, zegt onderzoekster Tine Vertommen. “De cijfers tonen aan dat grensoverschrijdend gedrag binnen de sport – maar ook daarbuiten – nog steeds een groot probleem is. Het betekent dat we als maatschappij, en meer specifiek ook de sportsector, tekortschieten als het gaat over het beschermen van onze kinderen en jongeren.”

De UAntwerpen pleit voor enkele verplichte minimummaatregelen voor lokale sportclubs. “Het opleiden van sportbegeleiders in het herkennen en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag is een cruciaal element”, klinkt het. (jvde)