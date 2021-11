Decathlon stopt verkoop kajaks in Noord-Franse winkels wegens migrantenproblematiek

Sportwinkelketen Decathlon verkoopt in zijn winkels in Calais en Duinkerke geen kajaks meer. Deze vaartuigen kunnen immers gebruikt worden door migranten bij hun overtocht van het Kanaal naar Engeland. Het bedrijf bevestigt een bericht hierover van de lokale krant Voix du Nord.

“De verkoop is stopgezet (...) als reactie op de huidige context”, klinkt het bij de persdienst. Die bevestigt dat dit artikel niet langer alleen voor sportief gebruik wordt aangewend, maar ook kan dienen om het Kanaal over te steken. “Dat zou het leven van de mensen in gevaar brengen”, en dus is beslist om de kajaks uit het assortiment te halen, klinkt het nog.

De beslissing zou lokaal zijn genomen, maar werd wel goedgekeurd door het bedrijf.

Afgelopen vrijdag raakten drie migranten die per kajak de overtocht naar Engeland maakten, vermist. Twee drenkelingen werden later gered door de Franse gendarmerie.