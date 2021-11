Opnieuw klacht wegens zedenfeiten in café in Overpoortstraat in Gent: vierde geval op korte tijd

Er is opnieuw een klacht ingediend voor zedenfeiten in een café in de Gentse Overpoortstraat. Dat melden verschillende media en het bericht wordt bevestigd door de Gentse lokale politie.

Een jonge vrouw meldde in de nacht van maandag op dinsdag aan het personeel van café Pallieter dat een man haar lastig viel en haar betast zou hebben. Volgens de uitbater van het café is de politie snel ingelicht en ter plaatse gekomen. “We bevestigen dat er een klacht is ingediend”, klinkt het bij een woordvoerder. “De politie was snel aanwezig. Verder wensen we geen details vrij te geven over de lopende zaken, het zijn ook erg delicate zaken.”

Het gaat om het vierde geval van mogelijke aanranding of verkrachting in enkele weken tijd in de Gentse uitgaansbuurt. Begin november werd een 18-jarig meisje in de studentenbuurt aangetroffen dat verkracht geweest zou zijn in café Elixir in de Overpoortstraat, amper twee weken eerder werd een vrouw in een park aangerand nadat ze verdoofd geweest zou zijn. In de nacht van vrijdag 12 november werd ook al een vrouw lastiggevallen. Opvallend: dat was opnieuw in café Elixir.

Enkele honderden mensen namen twee weken geleden deel aan een optocht in Gent om meer veiligheid te eisen in de uitgaansbuurten, en het Gentse stadsbestuur besliste om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.