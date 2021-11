Luchtfoto’s verraden bedrijf: 500.000 euro boete voor fraude met zonnepanelen

Een bedrijf uit het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas is veroordeeld tot het terugbetalen van meer dan een half miljoen euro wegens fraude met groenestroomcertificaten, zo meldt het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Het bedrijf fraudeerde volgens Demir in 2019 met de data van de ingebruikname van de geïnstalleerde zonnepaneleninstallaties “om zo in aanmerking te komen voor hogere groenestroomcertificaten”, vermits het bedrag daarvan kort daarna ging dalen.

Distributienetbeheerder Fluvius – dat van Demir als expliciete opdracht kreeg om energiefraude op te sporen – kwam het bedrog op het spoor via onder meer luchtfoto’s. Volgens Demir is het opsporen van dergelijke fraude van cruciaal belang: “Het gaat om gemeenschapsgeld. Elke euro die we kunnen terugvorderen, gaat terug naar de elektriciteitsverbruikers via een verlaging van de nettarieven.” (wer)