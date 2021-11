Maatregelen moeten nog aangekondigd worden, maar we lijken ons al te hebben teruggetrokken in ons huis

Terwijl het Overlegcomité woensdag bijeenzit om nieuwe maatregelen uit te vaardigen waarmee ze de vierde coronagolf plat willen slaan, lijken veel Belgen zich al teruggetrokken te hebben in hun huis. Het regent momenteel annuleringen van evenementen en bij kappers. En op de activiteiten die wél doorgaan, komt een groot aantal mensen niet opdagen. “Better safe than sorry. Je wil niet te horen krijgen dat je evenement voor een stijging van de cijfers zorgde.”