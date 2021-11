Probleem niet opgelost, maar groter geworden: steeds meer geïnterneerden naar cel, terwijl ze in psychiatrie thuishoren

In drie jaar tijd is het aantal geïnterneerden dat in de gevangenis zit opgesloten, in plaats van in de psychiatrie, bijzonder sterk gestegen. In 2018 waren dat 529 geïnterneerden, vandaag zijn het er 717. En dat terwijl het al jaren de bedoeling is dat er géén geïnterneerden meer in gevangenissen zouden zitten. “Dat die cijfers stijgen is zeer, zeer verontrustend”, meent eremagistraat Henri Heimans.