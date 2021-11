Ze gaat naar de psycholoog, vloekt en weigert publiek bezit te zijn: prinses Amalia doet (letterlijk) boekje open over haar leven

Van ‘cocktail queen’ tot plichtbewuste troonopvolgster. Een meisje dat haar toekomst aanvaardt, maar (nog) niet ten volle omarmt. Voor het eerst leert de wereld kroonprinses Amalia van Nederland kennen. Want, zoals de traditie het wil, is zopas een boek verschenen over de prinses. Ter ere van haar 18de verjaardag volgende maand. “Ja, ik ga af en toe praten met een professional om mijn hart te luchten. Ik vind dat geen taboe.”