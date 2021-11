De eerste avond van de Gentse Zesdaagse: pinten in de tent, masker op het middenplein

Gent

Voor het eerst in twee jaar is er opnieuw gekoerst in ’t Kuipke: de Zesdaagse is terug. Voor de fans is het een wielerfeest met de rem op en zelfs zonder zekerheid dat de Zesdaagse ook zes dagen duurt. Maar dat houdt de echte liefhebbers niet tegen. De tapkranen in de catacomben draaiden overuren én desnoods zweepte de Britse vedette Marc Cavendish zelf het publiek op met een mexican wave.

Wij bleven tot het sluitingsuur van de eerste dag én zagen toch een bruisende avond.