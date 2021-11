De Rode Duivels, die al zeker waren van het WK in Qatar in 2022, hebben dinsdagavond 1-1 gelijkgespeeld bij Wales op de slotspeeldag van de kwalificaties in groep E. De Duivels speelden een degelijke eerste helft en een slappe tweede helft: Kevin De Bruyne maakte het Belgische doelpunt en krijgt de beste punten, voor de rest was het niet echt overtuigend.