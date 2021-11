Turnhout

De uitbater van café De Sok in het Nederlandse Schijndel heeft een handige oplossing bedacht om het vervroegde sluitingsuur in zijn land te omzeilen. Op de bovenverdieping van café De Zwarte Ruiter in Turnhout organiseert hij een privé-feest waar enkel zijn gevaccineerde klanten zijn toegelaten. Die worden met bussen naar Turnhout en weer naar huis gebracht.