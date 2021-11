Bondscoach Roberto Martinez ondanks gelijkspel tegen Wales opnieuw positief: “Slechts één ding dat ik wil vergeten”

Bondscoach Roberto Martinez: “Alleen tegendoelpunt viel tegen”

“Ik was tevreden. Als je zoveel veranderingen doorvoert op internationaal niveau is dat niet simpel. Maar de manier waarop we samen speelden en de manier waarop het doelpunt tot stand kwam, dat was goed. Met hoe we speelden in een vol stadion ben ik ook tevreden. Wales heeft een geweldig parcours in eigen huis. Ze verloren hier al 3,5 jaar niet meer denk ik. Dat is niet zonder reden dus ik ben zeer tevreden. Natuurlijk waren we soms niet perfect op elkaar afgestemd, maar we voetbalden goed tussen de twee strafschopgebieden. Alleen de laatste pass ontbrak soms. We vonden mekaar niet helemaal. Maar de manier waarop we de bal bijhielden, de manier waarop we karakter toonden. We hadden centraal altijd een man extra. De eerste basisplaats van Charles De Ketelaere was ook een succes. Hetzelfde geldt voor Arthur Theate. Dante Vanzeir viel voor het eerst in. Er zijn heel veel positieve punten. Kapitein KDB was uitstekend. Bij het tegendoelpunt missen we dat controle, dat gebeurt in de emoties van de wedstrijd. Daar moeten we uit leren. Dat is denk ik het enige wat ik wil vergeten van deze wedstrijd. Verder speelden we als een team. Alle lof voor het werk van het team op training.”

