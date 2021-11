Lange files door botsing tussen twee vrachtwagens in Kennedytunnel: “Kaart in geen tijd rood gekleurd”

Het is al de hele ochtend aanschuiven geblazen op de Antwerpse ring richting Gent. Door een ongeval tussen twee vrachtwagens in de Kennedytunnel was meer dan anderhalf uur slechts één rijstrook beschikbaar, met lange files als gevolg.

Rond 6.30 uur gebeurde in de Kennedytunnel richting Gent een ongeval tussen twee vrachtwagens. Tot 7.10 uur was daardoor maar één rijstrook vrij, omdat één vrachtwagen getakeld moest worden en het wegdek gereinigd moest worden omdat er brandstof gelekt was. “De Kennedytunnel is het meest verzadigde snelwegpunt in de provincie Antwerpen, met elke dag goed 80.000 voertuigen die daar passeren”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Als zoiets daar gebeurt, laat zich dat meteen voelen in de wijde omgeving en mondt dat uit in lange files.”

Rond 8 uur zien we de nasleep daarvan: het is tot wel een uur aanschuiven richting Gent voor wie vanop de A12, de E19 en de E313 komt. “We zagen de kaart in geen tijd rood kleuren. Het punt waar het ongeval gebeurd is, is wel vrijgegeven maar die files verdwijnen dan niet meer.” De Liefkenshoektunnel werd daarom tolvrij gemaakt. Er wordt aangeraden een andere weg te nemen als je die richting uit moet.