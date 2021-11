Musk en Brazilië spreken over mogelijke samenwerking rond behoud Amazonewoud

De ontmoeting vond plaats in het Texaanse Austin. De Braziliaanse minister van Communicatie Fabio Faria sprak met Musk over de inzet van satelliettechnologie van Starlink en SpaceX. Die technologie zou kunnen ingezet worden voor observatie van ontbossing en illegale bosbranden. Daarnaast hadden ze het ook over projecten voor scholen en gezondheidsfaciliteiten in landelijke gebieden en inheemse gemeenschappen, meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg

De Amazone is het grootste tropische regenwoud op aarde. Brazilië beloofde eerder deze maand op de klimaattop in Glasgow meer te doen om ontbossing te stoppen.

Door duizenden satellieten rond de aarde te plaatsen, wil Starlink breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden, waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen. De onderneming heeft nu al meer dan 1.600 satellieten in de ruimte. Starlink wil onder meer op prijs kunnen concurreren met kabelmaatschappijen.