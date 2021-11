Ito opnieuw held van Japan, Onuachu met Nigeria naar finale voor WK-ticket

Genkenaar Junya Ito keert op een wolk terug van zijn interlandverplichtingen met Japan. Voor de tweede keer in minder dan een week werd Ito de held van de natie, net zoals tegen Vietnam maakte hij in Oman (0-1) de enige goal van de match.

De Japanse bondscoach was de wanhoop nabij, toen Union-winger Mitoma zich tien minuten voor affluiten kon doorzetten op links en aan de tweede paal de inlopende Ito vond voor de verlossende treffer. Japan (12 punten) heeft zo zijn WK-lot weer in eigen handen. Op vier speeldagen van het einde bedraagt de achterstand op Saoedi-Arabië (16) nog steeds vier punten, maar Japan wipt in groep B over Australië (11). De top twee mag naar Qatar 2022, nummer drie wacht nog een barrage. Begin volgend jaar staan nog wel tal van rechtstreekse confrontaties op het programma.

© REUTERS

Invaller Onuachu naar finale

Ook Paul Onuachu kan met een glimlach terugkeren naar Genk. De Genkse topschutter kreeg slechts enkele minuten speeltijd, maar hielp wel het laatste nodige punt aan boord hijsen tegen Kaapverdië (1-1). Onuachu verving in de slotfase Osimhen, die met een goal in de eerste minuut Nigeria op rozen had gezet. Nigeria is zo één van de tien groepswinnaars, die straks in vijf dubbele ‘finales’ om de vijf Afrikaanse WK-tickets strijden.

Andras Nemeth maakte tenslotte de 90 minuten vol bij de Hongaarse beloften, die met 3-0 onderuit gingen in een overbodige EK-kwalificatiematch in Israël.

(mg)