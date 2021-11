Voorzitter van Helmond Sport is kandidaat-investeerder in KV Mechelen

De Nederlandse ondernemer Philippe van Esch (57) is een van de kandidaat-investeerders die klaarstaat om mee te stappen in de geplande en noodzakelijke kapitaalsinjectie bij KV Mechelen.

Van Esch is naast CEO van het Deurnese interieurbedrijf Vescom ook voorzitter en hoofdsponsor van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. Met die club heeft KV Mechelen sinds enkele jaren een succesvolle sportieve samenwerking uitgebouwd, die in de toekomst nog verder zal worden uitgebreid. Van Esch was samen met andere Helmondbestuursleden nog aanwezig op de laatste thuismatch van KV tegen STVV.

“Ik heb al enkele gesprekken ­gevoerd over investeringen”, bevestigt Van Esch. “Het is voor mij dubbel interessant, omdat het de samenwerking tussen beide clubs verder zou verankeren en er ook commerciële belangen aan vasthangen – ik zou ook sponsoren met Vescom. Ik zie overigens geen juridische bezwaren om in twee clubs als bestuurder te zetelen, maar voor alle duidelijkheid: alles moet wel nog worden gecon­cretiseerd. Het is prematuur.”

Van Esch staat in elk geval klaar en met hem nog vijftien andere kandidaat-investeerders, van wie er negen de krachten zullen ­bundelen in een consortium van jonge, startende en lokale ondernemers. In totaal wil KV 5 tot 10 miljoen euro aan vers kapitaal ­ophalen. De huidige sterke man Dieter Penninckx blijft normaal gezien ook na de kapitaalsinjectie de grootste aandeelhouder binnen de club, maar zijn aandelenpakket wordt door de instap van nieuwe aandeelhouders wel teruggedrongen van 71,2 procent tot onder de 50 procent. Bij KV willen ze de ­kapitaalsinjectie nog voor het einde van dit jaar afronden.